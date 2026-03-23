Caltanissetta. All’Ipia “Galileo Galilei” incontro sul tema “Uno sguardo sulla donna: da Dante a Petrarca fino ai giorni nostri”

CALTANISSETTA. Presso l’IPIA “Galileo Galilei – Di Rocco” di Caltanissetta si è svolto un importante incontro nell’ambito del progetto di inclusione “Uno sguardo sulla donna: da Dante a Petrarca fino ai giorni nostri”, che ha coinvolto attivamente gli studenti dell’indirizzo Ottico.

Un momento di grande valore formativo e umano, dedicato alla riflessione sulla figura femminile e su tematiche attuali come la violenza di genere, lo stalking e il rispetto dei diritti.

Ospite dell’incontro l’avvocata Valentina Matraxia, rappresentante dell’associazione antiviolenza e stalking Galatea, che ha saputo coinvolgere i ragazzi con sensibilità e chiarezza, offrendo strumenti concreti per riconoscere situazioni di rischio e comprendere l’importanza della denuncia e del supporto.

L’iniziativa, curata dai docenti della classe 3^I, si inserisce in un percorso interdisciplinare che unisce letteratura e attualità, per formare cittadini consapevoli e responsabili, ma anche di conoscere per prevenire e di educare per cambiare.