Caltanissetta. Alle ore 19 aggiornamento della percentuale di voto per il Referendum: ha votato il 30,16% degli aventi diritto

CALTANISSETTA. Nell’ambito del Referendum sulla Giustizia alle ore 19 nel Comune di Caltanissetta risulta che aveva votato il 30% degli aventi diritto al voto. Sono 46.617 i cittadini nisseni aventi diritto al voto per le consultazioni referendarie 2026.

Di seguito sono riportati i dati dell’affluenza alle urne del Comune di Caltanissetta, ripartiti per ogni sezione, aggiornati alle ore 19:00 di domenica 22 marzo 2026.

SEZIONE 1

Votanti: 257

Elettori: 1078

SEZIONE 2

Votanti: 342

Elettori: 1191

SEZIONE 3

Votanti: 188

Elettori: 716

SEZIONE 4

Votanti: 241

Elettori: 995

SEZIONE 5

Votanti: 105

Elettori: 540

SEZIONE 6

Votanti: 115

Elettori: 572

SEZIONE 7

Votanti: 217

Elettori: 910

SEZIONE 8

Votanti: 120

Elettori: 644

SEZIONE 9

Votanti: 143

Elettori: 738

SEZIONE 10

Votanti: 239

Elettori: 1083

SEZIONE 11

Votanti: 201

Elettori: 859

SEZIONE 12

Votanti: 369

Elettori: 1180

SEZIONE 13

Votanti: 229

Elettori: 848

SEZIONE 14

Votanti: 179

Elettori: 774

SEZIONE 15

Votanti: 204

Elettori: 667

SEZIONE 16

Votanti: 199

Elettori: 790

SEZIONE 17

Votanti: 213

Elettori: 875

SEZIONE 18

Votanti: 248

Elettori: 818

SEZIONE 19

Votanti: 324

Elettori: 889

SEZIONE 20

Votanti: 266

Elettori: 824

SEZIONE 21

Votanti: 325

Elettori: 960

SEZIONE 22

Votanti: 288

Elettori: 760

SEZIONE 23

Votanti: 354

Elettori: 1144

SEZIONE 24

Votanti: 229

Elettori: 862

SEZIONE 25

Votanti: 301

Elettori: 882

SEZIONE 26

Votanti: 165

Elettori: 652

SEZIONE 27

Votanti: 253

Elettori: 831

SEZIONE 28

Votanti: 219

Elettori: 913

SEZIONE 29

Votanti: 367

Elettori: 938

SEZIONE 30

Votanti: 304

Elettori: 914

SEZIONE 31

Votanti: 313

Elettori: 970

SEZIONE 32

Votanti: 209

Elettori: 586

SEZIONE 33

Votanti: 302

Elettori: 827

SEZIONE 34

Votanti: 202

Elettori: 712

SEZIONE 35

Votanti: 195

Elettori: 544

SEZIONE 36

Votanti: 232

Elettori: 648

SEZIONE 37

Votanti: 204

Elettori: 697

SEZIONE 38

Votanti: 254

Elettori: 742

SEZIONE 39

Votanti: 266

Elettori: 728

SEZIONE 40

Votanti: 436

Elettori: 1059

SEZIONE 41

Votanti: 284

Elettori: 828

SEZIONE 42

Votanti: 310

Elettori: 869

SEZIONE 43

Votanti: 298

Elettori: 782

SEZIONE 44

Votanti: 232

Elettori: 752

SEZIONE 45

Votanti: 320

Elettori: 877

SEZIONE 46

Votanti: 236

Elettori: 791

SEZIONE 47

Votanti: 337

Elettori: 878

SEZIONE 48

Votanti: 262

Elettori: 734

SEZIONE 49

Votanti: 419

Elettori: 1266

SEZIONE 50

Votanti: 348

Elettori: 1092

SEZIONE 51

Votanti: 440

Elettori: 1278

SEZIONE 52

Votanti: 344

Elettori: 1109

SEZIONE 53

Votanti: 72

Elettori: 401

SEZIONE 54

Votanti: 129

Elettori: 739

SEZIONE 55

Votanti: 196

Elettori: 861

SEZIONE 56

Votanti: 17

Elettori: /

N. TOTALE VOTANTI: 14061

N. TOTALE AVENTI DIRITTO: 46.617

Alle ore 19:00 di domenica 22 marzo 2026 hanno votato a Caltanissetta il 30,16% degli aventi diritto.

Ricordiamo a tutti i cittadini le aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale e dell’Ufficio Carte d’Identità del Comune di Caltanissetta, che saranno entrambi a disposizione dell’utenza per il rinnovo dei relativi documenti domenica 22 marzo fino alle ore 23:00 e lunedì 23 marzo dalle ore 07:00 alle 15:00 (orario continuato).

Per informazioni in merito all’affluenza al voto nazionale e regionale, consulta il seguente link: https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260322/referendum/votanti/italia/01