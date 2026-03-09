Caltanissetta. All’Asp disposte nuove assunzioni e incarichi tra ospedali e territorio

CALTANISSETTA. Con le ultime deliberazioni l’ASP di Caltanissetta ha formalizzato l’immissione in servizio di nuovi medici specialisti e infermieri, destinati a rafforzare sia i presidi ospedalieri sia la rete dell’assistenza territoriale.

L’obiettivo prefissato è garantire la copertura dei posti vacanti e assicurare la continuità delle cure in aree cruciali come l’emergenza-urgenza, la medicina interna e le cure specialistiche ambulatoriali.

Sul fronte della stabilizzazione e del potenziamento strutturale, sono state deliberate le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

Medicina Interna (Mussomeli): Assunta la Dott.ssa Liliana Naro, specialista che andrà a coprire un posto vacante presso il Presidio Ospedaliero di Mussomeli.

Medicina d’Emergenza-Urgenza (S. Elia): Presso l’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta entra in servizio la Dott.ssa Marcella Simona Panzica, specialista in Medicina Interna.

Emergenza Sanitaria Territoriale (Niscemi): Conferito l’incarico di titolarità per trasferimento al Dott. Salvatore Lombardo per la postazione di Niscemi (24 ore settimanali).

L’ASP consolida la presenza di specialisti nelle Case di Comunità e nei poliambulatori della provincia a partire dal 1° marzo 2026:

Pneumologia (Riesi): Incarico al Dott. Giuseppe Giarratano (5 ore settimanali presso la Casa di Comunità).

Diabetologia (Serradifalco): Incarico alla Dott.ssa Maria Gallo (4 ore settimanali presso il Poliambulatorio).

Cure Palliative (Gela): Incremento orario per la Dott.ssa Carolina Vario, che presterà servizio presso l’Unità Valutativa Palliativa (UVP) di Gela per 6 ore settimanali.

Per garantire l’efficienza dei reparti e la sostituzione del personale assente, sono stati inoltre attivati i seguenti incarichi:

Medicina del Lavoro: Incarico al Dott. Salvatore Sardo (specializzando al III anno) presso la Sorveglianza Sanitaria della Direzione Sanitaria Aziendale.

Gastroenterologia: Incarico fino al 31/12/2026 al Dott. Rosario Nonni presso i Presidi Ospedalieri riuniti S. Elia/M. Raimondi.

Comparto Infermieristico: Per far fronte alle necessità del P.O. S. Elia, del Dipartimento di Salute Mentale e dell’Hospice di Gela, sono stati conferiti tre incarichi di sostituzione ai dottori Serena Francesca Cuccia, Marco Pullara e Tania Maria Pia Consiglio.

L’inserimento di nuove professionalità, sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale, testimonia l’obiettivo prioritario dell’Azienda di abbattere le liste d’attesa e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.