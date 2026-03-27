Caltanissetta. Al “Mottura” avviato progetto “Educazione al Rispetto” promosso dal Distretto 211 Inner Wheel

CALTANISSETTA. Grande entusiasmo e partecipazione all’I.I.S.S. “S. Mottura” di Caltanissetta per l’avvio del progetto “Educazione al Rispetto”, promosso dal Consiglio Nazionale. L’iniziativa è stata introdotta dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Zurli, alla presenza della Governatrice prof.ssa Maria Guarneri, sottolineando fin da subito l’importanza educativa e sociale del percorso.

Il primo incontro, rivolto alle classi seconde, ha visto protagoniste le relatrici, che hanno saputo coinvolgere attivamente gli studenti con competenza e sensibilità: la psicologa Maria Josè Di Benedetto ha guidato i ragazzi in una riflessione profonda sui temi del rispetto, delle relazioni e dell’empatia, stimolando il dialogo e la partecipazione; la prof.ssa Aurora Petix ha affiancato l’intervento con un prezioso contributo educativo, favorendo momenti di confronto e condivisione.

L’attività si inserisce nel più ampio progetto promosso dal Distretto 211 Inner Wheel, rappresentato dalla Governatrice Maria Guarneri, nell’ambito del protocollo d’intesa con la rete di scuole del territorio. Scuola capofila è l’I.I.S.S. “Mottura” di Caltanissetta, insieme agli Istituti Comprensivi “Vittorio Veneto” e “Don Milani”.

Un avvio significativo, dunque, che ha messo in luce il valore del lavoro delle relatrici e la loro capacità di rendere i temi trattati concreti, attuali e profondamente sentiti dagli studenti.