Caffe. Fao, consumo +1,2% l’anno: giro di affari da 200 miliardi di sollari

Il caffè è tra le bevande più amate al mondo, con un consumo pro capite globale in crescita dell’1,2% all’anno nell’ultimo decennio. Il settore sostiene il sostentamento di circa 25 milioni di agricoltori e genera occupazione lungo tutta la filiera del caffè. Complessivamente, l’industria globale del caffè genera un fatturato annuo di oltre 200 miliardi di dollari.

La Fao sottolinea l’importanza del settore, in occasione della risoluzione delle Nazioni Unite che istituisce la giornata internazionale del caffè il primo ottobre. Il caffè, spiega la Fao, ”rimane anche una delle materie prime più scambiate al mondo”. Nel 2024, la produzione globale ha superato gli 11 milioni di tonnellate, con circa 8 milioni di tonnellate di chicchi di caffè scambiati a livello internazionale. Quell’anno, il valore della produzione globale di caffè è stato stimato in quasi 25 miliardi di dollari, mentre il commercio mondiale di chicchi di caffè ha raggiunto circa 34 miliardi di dollari. ”Per molti paesi a basso reddito, le esportazioni di caffè costituiscono una fonte cruciale di valuta estera”, sottolinea l’associazione.

Nel 2024, il caffè rappresentava il 27,9% delle esportazioni totali di merci in Etiopia, il 20,1% in Uganda e il 19,5% in Burundi. Sia in Etiopia che in Uganda, i ricavi derivanti dall’esportazione di caffè hanno superato le spese per l’importazione di prodotti alimentari, mentre in Burundi hanno rappresentato quasi il 20% delle importazioni alimentari del Paese. Nel 2024, Brasile e Vietnam erano i principali esportatori di caffè, mentre l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America erano i maggiori importatori.