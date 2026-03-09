Basket. L’Under 15 dell’Invicta perde con il Gela, ma si rifà battendo il Ragusa ed è seconda in classifica

È stato un fine settimana di grande intensità per il gruppo Under 15 dell’Invicta 93Cento, protagonista di un vero e proprio weekend full immersion che ha messo alla prova carattere, maturità e spirito di squadra dei giovani nisseni.

Il primo appuntamento era in programma venerdì sera, in trasferta, nello scontro diretto contro Gela: una partita dal peso specifico altissimo, con il primo posto in classifica in palio e le due squadre appaiate alla vigilia. Il clima sugli spalti è stato subito rovente, con il pubblico gelese capace di creare un’atmosfera caldissima che ha fatto da cornice a una gara molto combattuta.

Il primo quarto è scivolato via nel segno dell’equilibrio, con le due squadre brave a rispondersi colpo su colpo. Nel secondo periodo però Gela ha trovato il break decisivo grazie alle percentuali altissime dall’arco, trascinata da un ispiratissimo Nardo, autore di un eccellente 4 su 5 da tre punti. I padroni di casa hanno così chiuso la prima metà di gara avanti di dieci lunghezze, margine che sono riusciti a gestire e mantenere fino alla sirena finale.

Una sconfitta amara per i giovani nisseni guidati da coach Cordova e Mulè, difficile da digerire soprattutto per il peso della partita e per quanto messo in campo dai ragazzi. Ma lo sport, come spesso accade, offre subito l’occasione per reagire. E l’Invicta l’ha colta nel migliore dei modi.

Domenica, davanti al pubblico di casa, è andata in scena la sfida contro la Virtus Ragusa. Il quintetto nisseno è sceso in campo con grande determinazione, cancellando immediatamente la delusione del venerdì e offrendo una prestazione corale di assoluto livello.

La partita è stata condotta con autorità dall’Invicta, che ha mostrato ritmo, intensità e ottima condivisione del pallone. A testimoniare il grande lavoro di squadra è il dato del tabellino: ben 10 giocatori su 12 scesi in campo sono andati a referto, segno di un contributo diffuso e di una squadra sempre più compatta. Il risultato finale premia i padroni di casa con un netto 78-45, frutto di una gara giocata con grande energia dall’inizio alla fine.

Nel corso dell’intervallo si è vissuto anche un momento particolarmente significativo e apprezzato dal pubblico: i ragazzi dell’Invicta hanno consegnato delle mimose a tutte le donne presenti sugli spalti, in occasione della Festa della Donna dell’8 marzo, regalando un gesto di grande sensibilità che ha strappato applausi e sorrisi.

Nonostante l’attuale secondo posto in classifica, l’Invicta 93Cento chiude dunque questo intenso weekend con la consapevolezza di stare portando avanti un percorso di crescita estremamente positivo, sotto lo sguardo attento della dirigenza e del presidente Terrana, sempre vicino alla squadra. Un cammino fatto di lavoro, sacrificio e miglioramento continuo, che lascia intravedere prospettive incoraggianti per il futuro di questo gruppo.