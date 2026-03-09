Basket. L’Invicta batte in trasferta l’Olimpic Team Canicattì e riaggancia la testa della classifica

L’Invicta continua la sua corsa e, grazie alla vittoria esterna contro l’Olimpic Team Canicattì, riaggancia la vetta della classifica. Complice infatti la sconfitta dei Grapes nell’ultimo turno, i nisseni tornano in cima a pari punti, con lo scontro diretto ancora da giocare tra le mura amiche del PalaCannizzaro, che si preannuncia già decisivo per il finale di stagione.

Un segnale forte quello lanciato dalla formazione di coach Falletta, che sul campo di Canicattì ha offerto una prestazione solida e convincente, dimostrando grande compattezza e qualità di gioco.

La gara si indirizza subito nel primo quarto: l’Invicta parte con grande intensità su entrambi i lati del campo, trovando ritmo in attacco e chiudendo con attenzione ogni spazio in difesa. Il risultato è un parziale di 15-26 dopo i primi dieci minuti, che mette già la partita nella direzione giusta per i nisseni.

Da lì in avanti la squadra gestisce con maturità il vantaggio, mantenendo sempre il controllo della gara senza mai andare realmente in difficoltà. L’Invicta continua a muovere bene il pallone, a trovare soluzioni condivise in attacco e a difendere con grande solidità, impedendo ai padroni di casa di rientrare nel match.

Il finale premia meritatamente i nisseni con un netto 52-80, risultato che fotografa alla perfezione l’andamento della partita e la superiorità mostrata in campo.

Ancora una volta a fare la differenza è stata la prestazione corale della squadra: 9 giocatori su 11 presenti sono andati a referto, segno di un gruppo che sta crescendo e che continua a trovare nel collettivo la sua arma principale.

Ottime indicazioni sono arrivate anche dal reparto lunghi, con Lombardo e Raia protagonisti di due prove molto positive che segnano il loro ritorno a livelli importanti sotto canestro, offrendo presenza fisica, rimbalzi e punti preziosi.

Tra difesa compatta, gioco di squadra e rotazioni efficaci, l’Invicta conferma dunque il suo ottimo momento di forma. Con la vetta in solitaria nel mirino e lo scontro diretto all’orizzonte, i nisseni continuano a spingere forte, determinati a chiudere il campionato nel migliore dei modi.