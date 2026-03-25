Barbagallo (PD): “Meloni dura e pura a Roma, ma in Sicilia questione morale enorme e tutto tace”

“Tardivamente duri e puri a Roma ma in Sicilia tutto tace. La premier Giorgia Meloni dopo la batosta del referendum ha ottenuto le dimissioni del sottosegretario alla giustizia Delmastro, per le sue “leggerezze”. E oggi, seppur a scoppio ritardato, anche la ministra Santachè di FdI ha lasciato il dicastero al Turismo, dopo la richiesta ufficiale formulata dalla premier.

La stessa fermezza però non si registra in Sicilia, governata da Renato Schifani con il centrodestra e in cui i Fratelli d’Italia non possono dirsi estranei ad una questione morale enorme, che imbarazza tutti tranne loro”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.