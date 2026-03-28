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Avo Sicilia. Raccolti 12.500 euro a favore della Città di Niscemi provata dalla frana

Redazione 1

Avo Sicilia. Raccolti 12.500 euro a favore della Città di Niscemi provata dalla frana

Sab, 28/03/2026 - 09:34

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AVO SICILIA è lieta di informare che la raccolta fondi promossa a favore della città di Niscemi, duramente provata da una frana che ha coinvolto parte del territorio, ha avuto un notevole riscontro con un totale di somme raccolte di €12.500,50.

La somma sarà destinata alla realizazzione di un progetto per la comunità di Niscemi, che verrà definito e attuato in accordo con l’Amministrazione Comunale.

Un sentito ringraziamento va a tutte le persone, le Associazioni AVO e le realtà che hanno sostenuto la raccolta con donazioni, tempo ed impegno, grazie alla vostra generosità potremo avviare un intervento concreto, lavoreremo a fianco dell’Amministrazione Comunale per garantire che il progetto risponda alle esigenze della comunità, in particolar modo dei bambini e dei ragazzi anche con disabilità.

 AVO SICILIA conferma il proprio impegno a favore delle comunità siciliane, la condivisione dei sentimenti di vicinanza e di solidarietà, l’ascolto dei bisogni  hanno permesso di raggiungere questo lusinghiero risultato.

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