Anas. Dal 19 al 21 marzo, dalle 22 alle 6, chiuso tratto A19 dallo svincolo di Caltanissetta a quello di Enna

CALTANISSETTA. L’Anas ha segnalato che a partire dal 19 marzo e fino al 21 marzo 2026, nella fascia oraria 22.00 – 06.00, il tratto autostradale della A 19 Palermo – Catania, sarà chiuso al traffico veicolare, dallo svincolo di Caltanissetta a quello di Enna, in entrambe le direzioni di marcia, su tutte le corsie.

I percorsi alternativi consigliati per gli automobilisti sono i seguenti. Itinerario Palermo-Catania: uscita obbligatoria dall’autostrada A 19 dallo svincolo di Caltanissetta percorrere la SS 640, proseguire sulla SS 626 sino all’incrocio con la SS 122, percorrere la SS 122 fino alla SS 117 bis e immettersi sull’A 19 tramite lo svincolo di Enna in direzione Catania.

Itinerario Catania-Palermo: uscita obbligatoria dall’autostrada A 19 dallo svincolo di Enna, percorrere la SS 117 bis direzione Caltanissetta, fino all’incrocia con la SS 122, proseguire sulla SS 122 sino all’incrocio con la SS 626, proseguire sulla SS 626 sino all’incrocio con la SS 640, proseguire sulla SS640 fino ad immettersi sull’A 19 tramite lo svincolo di Caltanissetta in direzione Palermo.