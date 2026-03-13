Alla Sancataldese serviranno cuore, coraggio e personalità per piegare l’ostico Sambiase al “Valentino Mazzola”

E’ una di quelle sfide che la Sancataldese non può permettersi di perdere o pareggiare domenica al “Valentino Mazzola: avversario dei verdeamaranto sarà un cliente alquanto scomodo e insidioso come il Sambiase (ore 15). Match che si annuncia parecchio combattuto tra due gruppi e realtà calcistiche che puntano molto a sorprendere i loro avversari con prestazioni di qualità e sostanza. La Sancataldese sa benissimo che non può concedersi ulteriori passi falsi, ma soprattutto sa benissimo che la squadra calabra è una di quelle che cercano sempre di approfittare di qualche passaggio a vuoto degli avversari per colpire.

E allora massima attenzione e concentrazione per una squadra, la Sancataldese, il cui obiettivo resta quello di salvare il verdeamaranto dalla retrocessione in Eccellenza. Con Pidatella in panchina qualcosa si sta cominciando a far vedere, ma è chiaro che una vittoria domenica, avrebbe un peso specifico veramente importante nella corsa verso la salvezza. Ecco perché, conoscendo l’ambiente ma anche i giocatori della Sancataldese, c’è da scommetterci che i verdeamaranto ce la metteranno tutta contro il Sambiase per conquistare una vittoria che potrebbe avere un valore enorme nell’economia della corsa per la salvezza.

La tifoseria verdeamaranto, come al solito, è pronta a sostenere la propria squadra per tutto il match, ma è chiaro che ci vorrà anche una gran bella prestazione di Rozzi e compagni per riuscire ad avere ragione di un avversario come sempre ostico come il Sambiase. Infine, la Questura di Caltanissetta ha disposto alcune prescrizioni in ordine alla gara di domenica:

vendita tagliandi per i residenti nella provincia di Catanzaro, esclusivamente nel settore ospiti, sino alle 19.00 del 14.03.2026. Vendita tagliandi (ospiti) sotto la responsabilità della società Sambiase, in ricevitorie individuate d’intesa con la Questura di Catanzaro, previa esibizione dell’acquirente di un documento di riconoscimento.

Trasmissione a cura della società Sambiase dell’elenco degli acquirenti, alla Questura di Caltanissetta con nominativo e dati anagrafici entro le 10.00 del 15.03.2026. Impiego nel settore locali di 4 volontari della società Sancataldese con casacca riconoscibile e 4 riservati alla tifoseria ospite. (Foto Vincenzo Bonelli)