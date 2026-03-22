Al “Tomaselli” una Nissa stratosferica batte 3-0 la capolista Athletic Palermo: biancoscudati ora a – 1 dalla vetta

Una Nissa stratosferica ha sconfitto 3-0 la capolista Athletic Palermo lanciando il suo guanto di sfida per la promozione in Lega Pro. Un guanto di sfida figlio di una prestazione sontuosa nella quale i ragazzi di mister Di Gaetano sono stati semplicemente maiuscoli.

Il vantaggio della Nissa è arrivato al 35′: fuga di Alagna sulla fascia e cross al bacio per Terranova che ha trafitto il portiere ospite. La rete ha cambiato il canovaccio tattico di un match che, a quel punto, ha visto la Nissa ripartire in contropiede e gli ospiti tentare attacchi che sono stati puntualmente sventati dalla retroguardia della Nissa.

Al 69′ il raddoppio: ancora protagonista Alagna che ha servito di testa De Felice che ha freddato il portiere palermitano portando a due le reti di vantaggio della sua squadra. Nel finale, ancora Athletic in avanti e Nissa in grado di sventare ogni possibile minaccia della capolista.

Al 92′ terzo gol della Nissa ancora con De Felice che ha raccolto un assist di Agnello per poi battere con freddezza Greliak per il 3-0 definitivo. Con la vittoria ottenuta contro la Capolista, la Nissa s’è portata a -1 dalla vetta. E domenica prossima se la vedrà a San Cataldo contro la Sancataldese in un derby che potrebbe rivelarsi fondamentale in chiave promozione per i biancoscudati.