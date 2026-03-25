Ad Agrigento corso di formazione per volontari CaV-SaV- MpV dal titolo “Parlare o comunicare?”

Si è svolto ad Agrigento il 21 Marzo 2026 presso l’Hotel della Valle il corso di formazione per volontari CaV- SaV- MpV : “Parlare o Comunicare?” Il rapporto empatico dove comunicare significa costruire un ponte tra due persone.

Organizzato da Federvita Sicilia è stato un interessante percorso formativo durato per l’intera giornata.

Erano presenti in sala tanti volontrari dei diversi Centri di aiuto alla Vita della Sicilia e a parlare in questo articolo è la volontaria Duminuco Debora del CAV di Caltanissetta presente in questo corso di formazione (insieme alla Presidente avv. Giuseppa Naro) che ha voluto sottolineare l’importanza di questo corso dove il formatore Antonio Barletta ( mental coach, formatore e autore italiano ) specializzato in percorsi di crescita personale e potenziamento delle risorse interiori ha fornito loro strumenti utili per il loro lavoro dove nel costruire una sintonia empatica occorre “comunicare” ovvero far risuonare le proprie emozioni in quelle dell’altro, sostituire i muri del giudizio con i ponti dell’ascolto, offrire un ascolto attivo che fa sentire l’altro accolto e compreso. Mettersi nei panni dell’altro

dove comunicare significa vedere il mondo con gli occhi dell’altra persona.In sintresi “costruire un ponte” significa creare una connessione autentica, il passaggio dal semplice “sentire” parole all’ascolto attivo,in cui si accolgono le emozioni e il vissuto dell’altro, creando un legame di fiducia e rispetto.

Durante la giornata, la dottoressa Maria Concetta Domilici ( Presidente Regionale di FederVita Sicilia) ha ringraziato i volontari e tutte le associazioni presenti sottolineando l’importanza della rete di solidarietà siciliana, composta da volontari nella tutela della vita nascente e nel sostegno alle maternità difficili. E’ importante il lavoro dei volontari e il loro impegno costante nei vari Centri di Aiuto alla Vita locali ed è anche importante la collaborazione istituzionale e i rappresentanti del terzo settore che supportano le iniziative dell’associazione.

Inoltre, desidero mettere in evidenza il valore del libro “Autostima o Autoefficacia: Come Migliorare Se Stessi” di Antonio ed Emanuele Barletta, pubblicato da Multiverso Edizioni (2025), rivolto a un vasto pubblico interessato alla crescita personale, allo sviluppo del potenziale e al miglioramento delle proprie prestazioni . Interessante libro per chiunque senta il bisogno di comprendere meglio il proprio valore (autostima) e le proprie capacità pratiche (autoefficacia) e per lettori alla ricerca di strumenti pratici: offre, oltre alla teoria, esempi concreti e strumenti operativi per distinguere e sviluppare i due concetti chiave.

Partecipare ai corsi di formazione per i Centri di Aiuto alla Vita è fondamentale per acquisire le competenze necessarie a sostenere efficacemente le donne in gravidanza difficile o inattesa, garantendo un supporto professionale, empatico e qualificato.Formarsi significa tradurre l’altruismo in intervento operativo. E’ un invito che rivolgo a ciascuno di voi.