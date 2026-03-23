A Palermo tragedia mentre era in corso il Referendum: muore architetto comunale in servizio come rilevatore nel seggio elettorale

Tragedia a Palermo in occasione delle votazioni per il Referendum sulla Giustizia. E’ infatti morto per un malore un architetto del Comune di Palermo. Si tratta di Flaminio Puma. L’uomo era in servizio come rilevatore in un seggio elettorale all’Istituto comprensivo Scelsa di via Giovanni Villani.

Il professionista, che era in forze all’Ufficio traffico e mobilità urbana, nel momento in cui s’è sentito male è stato soccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è morto. Profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Flaminio Puma hanno espresso sia il sindaco Roberto Lagalla che l’assessore ai Servizi elettorali Dario Falzone.