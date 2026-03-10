“129 piazze per il Sì”, a Caltanissetta incontro pubblico sulla riforma costituzionale della giustizia

Prosegue anche a Caltanissetta il dibattito pubblico in vista del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. In tutta Italia, infatti, sono numerose le iniziative promosse per informare i cittadini sui contenuti della riforma e sulle possibili ricadute sul sistema giudiziario.

Tra queste si inserisce l’iniziativa nazionale “129 piazze per il Sì – La riforma costituzionale spiegata ai cittadini”, promossa dal Comitato Camere Penali per il Sì, che prevede una serie di incontri in diverse città italiane con l’obiettivo di approfondire i temi della riforma e favorire un confronto diretto con la cittadinanza.

Una delle tappe si terrà oggi, martedì 10 marzo 2026, alle ore 17:30, a Caltanissetta, presso la sala convegni di Sicilbanca in via Francesco Crispi 25.

L’incontro è organizzato con il coinvolgimento della Camera Penale “Michelangelo Salerno” di Caltanissetta e dell’Unione delle Camere Penali Italiane e si propone come momento di approfondimento sui contenuti della riforma costituzionale.



Nel corso dell’incontro interverranno Renata Accardi, presidente della Camera Penale di Caltanissetta, Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale all’Università di Palermo, avvocato e vicepresidente nazionale del Comitato “Cittadini per il Sì”, e Sergio Iacona, presidente della Fondazione Scuola Forense Nissena “G. Alessi”.

A coordinare i lavori sarà Giuseppe Iacona, componente del direttivo della Scuola Superiore dell’Avvocatura.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di confronto e di informazione aperta ai cittadini su una riforma che, nelle prossime settimane, sarà al centro del voto referendario e del dibattito politico e istituzionale a livello nazionale.