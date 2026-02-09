Villalba. Il sindaco ricorda alla cittadinanza che la carta d’identità cartacea dal 3 agosto in poi cesserà la sua validità per l’espatrio

VILLALBA. La carta di identità cartacea, indipendentemente dalla scadenza riportata nel documento, cesserà di essere valida per l’espatrio dal prossimo 3 agosto 20026. Lo ha comunicato il sindaco Maria Paola Immordino. Si invitano pertanto i cittadini in possesso della carta di identità cartacea a controllare la scadenza riportata sul retro del documento e, nel caso in cui la scadenza fosse successiva al 3 agosto 2026, a recarsi per tempo all’Ufficio Anagrafe per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.

Si ricorda che la sostituzione del documento cartaceo con quello elettronico può essere effettuato in qualsiasi momento a prescindere dalla data di scadenza indicata sul retro della carta tradizionale.

Per rinnovare serve: una fototessera recente, la vecchia carta di identità e il codice fiscale. Per i minori cittadini italiani, in caso di richiesta della carta di identità valida per l’espatrio, è richiesta la presenza del minore e di entrambi i genitori muniti del proprio documento di riconoscimento. Qualora i genitori non riescano a presentarsi insieme, il genitore non presente dovrà compilare e consegnare al genitore presente il modulo di assenso allegato (per minori o maggiori di 4 anni) unendo copia del proprio documento di identità. La consegna della carta di identità elettronica avviene di norma in circa 6 giorni lavorativi.