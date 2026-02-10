Villalba, il carnevale per i piccoli al Centro Diurno fra risate e coriandoli. Una festa.

VILLALBA -Periodo di Carnevale e a Villalba, domenica scorsa è stato riservato uno spazio al Centro Diurno per i bambini, per un sano divertimento e la gioia dei loro papà e mamme. Un momento di spensieratezza fra musica, coriandoli e zucchero filato, che ha colorato il pomeriggio di sorrisi e risate. Un’iniziativa pensata per regalare ai più piccoli attimi di festa e socialità, rafforzando allo stesso tempo il senso di comunità e condivisione tra le famiglie presenti.