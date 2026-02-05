Villalba. Aperti i termini per la presentazione delle istanze per il servizio di Assistenza Civica. Istanze entro il 6 marzo

VILLALBA. Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’ammissione al Servizio di Assistenza Civica a valere sulle risorse del Piano di Zona 2018/2019. Lo ha reso noto il sindaco Maria Paola Immordino. Il bando è rivolto ai cittadini residenti presso il Comune di Villalba, in stato di inoccupazione e/o disoccupazione, in possesso di ISEE non superiore a €10.140,00.

Non potranno essere beneficiari del servizio i soggetti fruitori del reddito minimo di inserimento o di cantieri di servizio o di analoghe misure assistenziali di intervento economico (Reddito di cittadinanza ecc.) alla data di pubblicazione dell’avviso. I soggetti ammessi verranno inseriti, a turno, nell’ambito delle sottonotate attività in relazione alle esigenze dell’Amministrazione Comunale: attività lavorative pratico-manuali, attività lavorative socio-culturali.

Il progetto di Assistenza Civica sarà realizzato nell’arco temporale di mesi 12 e avrà la durata per ciascun beneficiario di mesi tre. Il contributo da erogare per ogni nucleo familiare viene determinato nella misura fissa di 400 euro mensili (per tre mensilità), per n. 80 ore per ciascun mese, articolate in n. 20 ore settimanali di servizio. Le istanze dovranno essere consegnate all’Ufficio protocollo del Comune di Villalba entro il 6 marzo 2026. Le istanze pervenute oltre il predetto termine verranno escluse. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0934-811943 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 oppure via mail all’indirizzo servizisociali@comune.villalba.cl.it.