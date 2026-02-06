Valditara, al via app per il sostegno psicologico agli studenti: “Tassello importante per la Scuola costituzionale”

“Con il parere della Conferenza Stato Regioni, si avvia a operatività una misura fortemente innovativa, destinata ad offrire agli studenti un supporto psicologico importante. Ringrazio anche l’Ordine degli psicologi per la preziosa collaborazione. La misura si va ad aggiungere alle altre già avviate dal Ministero dell’istruzione e del Merito per favorire la crescita delle studentesse e degli studenti in un ambiente sano, in cui possano esprimersi al meglio i talenti di ciascuno. Con l’app per il sostegno psicologico rafforziamo ulteriormente la scuola costituzionale, che ha al centro la persona dello studente”.

Così ha dichiarato in una nota il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

