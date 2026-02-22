Val d’Aosta, scialpinista travolto e ucciso da valanga

(Adnkronos) – È terminato da poco l'intervento del Soccorso Alpino Valdostano sulle pendici della Becca di Nana a 3000 metri di quota in Val d'Ayas, per il recupero del corpo senza vita di uno scialpinista travolto da una valanga: la ricerca è stata avviata in seguito alla segnalazione di mancato rientro. Il sorvolo sulla zona dell'escursione ha evidenziato il distacco della valanga, mentre a terra hanno operato i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e i militari della Guardia di Finanza, con lo scialpinista che è stato individuato e recuperato. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)