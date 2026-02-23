Udinese ko con un rigore di Bernardeschi, terza vittoria di fila per il Bologna

(Adnkronos) – Un gol su calcio di rigore di Bernardeschi alla mezz'ora della ripresa permette al Bologna di battere 1-0 l'Udinese nel 'monday night' della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Dall'Ara'. Seconda vittoria di fila per gli emiliani, la terza se si considera anche la vittoria sul Brann a Bergen nel match d'andata del playoff di Europa League, che salgono all'ottavo posto in classifica con 36 punti, mentre i friulani restano fermi a quota 32 in undicesima posizione insieme al Parma. Inizio di partita bloccato con le due squadre che non affondano i colpi. Al 9' Runjaic è costretto al cambio perché Solet alza bandiera bianca per un infortunio muscolare, al suo posto Bertola. Al quarto d'ora ci prova Zaniolo con un diagonale, deviato in angolo. Al 22' Sugli sviluppi di un corner va alla conclusione Orsolini, contrastata ancora in angolo dalla difesa friulana. Poco prima della mezz'ora Zaniolo e Buksa lavorano un buon pallone per l'arrivo dalle retrovie di Kabasele, ma la conclusione del difensore termina alta sopra la traversa. Al 35' conclusione in diagonale di Pobega, servito da Rowe, si distende Okoye e blocca la sfera. Al 39' ci prova Castro con un tiro da 30 metri parato in due tempi da Okoye. Un minuto tentativo ancora dell'argentino al volo su cross di Joao Mario, palla abbondantemente alta. Al 42' punizione calciata da Zaniolo per il taglio di Kristensen, evita il peggio Castro rifugiandosi in calcio d'angolo. Al 6' Miranda cerca la conclusione, sporcata dall'intervento difensivo di Buksa, con la palla che termina tra le braccia di Okoye. Al 10' doppia occasione per i padroni di casa, prima con Orsolini, sul quale Okoye che salva in uscita bassa, poi con Rowe, decisivo Zemura a salvare sulla linea la sua conclusione. Al 12' triplo cambio per Italiano. Fuori Pobega, Orsolini e Rowe, dentro Moro, Bernardeschi e Cambiaghi. Al 17' Marcenaro ammonisce Buksa per proteste. Poco dopo Zaniolo esce dal campo sanguinante per un colpo ricevuto da Vitik. L'ex Roma rientra rapidamente dopo le cure mediche. Al 22' Miranda pericoloso con una conclusione mancina che si spegne a lato non di molto. Un minuto dopo l'esterno spagnolo del Bologna si fa ammonire per un fallo su Zaniolo. Al 26' Runjaic effettua il secondo cambio della partita: fuori Buksa, dentro Ekkelenkamp. Alla mezz'ora la svolta del match. Marcenaro concede il rigore ai felsinei per un fallo in area di Karlstrom su Castro. Dagli 11 metri Bernardeschi batte Okoye e firma l'1-0. Al 35' ancora pericoloso il Bologna. Bernardeschi premia il taglio tra le linee di Miranda che va al tiro ma non riesce a superare Okoye. Subito dopo doppio cambio per Runjaic con Zarraga e Gueye al posto di Karlstrom e Kabasele. Cambia anche Italiano, richiamando in panchina Miranda per inserire Zortea, poco dopo Dallinga sostituisce Castro. Al 38' pericoloso Gueye che va al tiro ma Skorupski devia in angolo. Al 40' Atta serve Zaniolo, mancino potente che finisce sull'esterno della rete. Al 45' Zarraga crossa al centro per Zaniolo che 'arma' il sinistro, sul quale si immola Lucumi agevolando l'uscita bassa di Skorupski. L'ultimo brivido della partita al quinto minuto con Gueye calcia dentro l'area piccola, lo mura Vitik in tackle salvando la vittoria della sua squadra.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)