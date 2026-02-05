Tre ascensori guasti nell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, disagi per i pazienti e difficile collegamento con la sala operatoria

I tre ascensori principali dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela (Caltanissetta) sono fuori uso. Quello a ridosso delle scale di accesso è spesso guasto. L’ascensore centrale è fermo per inconvenienti tecnici e da martedì sono partiti gli interventi per ripristinarlo. Negli ultimi giorni, un guasto ha interessato pure l’ascensore, l’unico, che consente il collegamento con la sala operatoria. In quest’ultimo caso, i lavori sono stati affidati alla ditta che si occupa delle manutenzioni nel nosocomio e sono in corso. Senza ascensore attivo, il collegamento con la sala operatoria per il trasporto dei pazienti diventa molto più difficile. Dagli uffici di Asp fanno sapere che “si sta procedendo con gli interventi per rendere operativi gli ascensori”. I disagi non mancano soprattutto per utenti e pazienti che hanno difficoltà ad accedere ai reparti. (ANSA).