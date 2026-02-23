Salute

Torino, morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale: era scivolato dalle braccia della mamma

AdnKronos

Torino, morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale: era scivolato dalle braccia della mamma

Lun, 23/02/2026 - 22:41

Condividi su:

(Adnkronos) – Non ce l’ha fatta il bimbo di 5 mesi ricoverato in condizioni molto gravi in ospedale a Torino dopo essere rimasto ferito nei giorni scorsi a seguito di una caduta dalle scala nella sua abitazione a Pessione di Chieri, nel torinese. La mamma del piccolo, subito dopo l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri aveva raccontato di essere stata colpita da un malore, di aver perso l'equilibrio e che il piccolo le era scivolato dalle braccia.  Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti degli investigatori che, coordinati dalla procura del capoluogo piemontese, che vogliono ricostruire con esattezza quanto accaduto.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta