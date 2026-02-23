Tennis Serie C. Parte benissimo il Tennis Club Caltanissetta: battuto 5-1 il Cobisi Team

Parte nel migliore dei modi il campionato di Serie C maschile del TC Caltanissetta. Nel sentitissimo derby di Gela contro il Cobisi Team, i nisseni si sono imposti con un netto e meritato 5-1, dimostrando carattere, qualità e grande spirito di squadra. Questi i risultati dei singolari:

Francesco Mineo b. Zito 6/1 2/6 6/1

Marco Colore b. Ricciardi 1/6 6/3 6/1

Azoidis Dimitrios b. Campo 7/5 6/3

Emanuele Latona b. Scalia 6/0 6/0

Nel doppio:

Latona/Azoidis b. Di Simone/Scalia 6/1 6/2

Colore/Mineo cedono a Campo/Zito 6/1 6/3

Presenti e fondamentali nel sostegno alla squadra anche Angelo Lo Destro (attualmente fermo per infortunio) e Giuseppe Battiato. Prossimo appuntamento domenica 1 Marzo, ancora in trasferta, sui campi dell’ASD Tennis Pinea di Catania. Il TC Caltanissetta ha ringraziato i suoi sponsor per il continuo supporto e i soci Lino Marchì, Michele Eufrate, Fabio Misuraca, Salvatore Martorana, Michele Mandalà e Aldo Palermo per la vicinanza e il sostegno concreto alla squadra.