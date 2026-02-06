Tamponamento sulla A19 Palermo – Catania tra un mezzo pesante, un furgone e tre automobili nei pressi dello svincolo di Bagheria

A causa di un tamponamento che ha coinvolto un mezzo pesante, un furgone e tre automobili, è al momento bloccata la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19 nei pressi dello svincolo di Bagheria (km 5,900).

Il mezzo pesante si è ribaltato. A breve il personale Anas predisporrà un’uscita obbligatoria allo svincolo di Villabate. In tutto sono rimaste ferite 5 persone.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel minor tempo possibile. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.