Sventata dalla Polizia truffa ad un’anziana signora: arrestata in flagranza di reato coppia e restituiti i preziosi alla vittima

Truffa ad un’anziana donna è stata sventata dalla Polizia. Autori della truffa una coppia, un 45enne ed una 49enne, che è stata individuata e bloccata sul tratto autostradale A20 Messina-Palermo, direzione Messina, dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Milazzo e della Polizia Stradale Sottosezione A20 e Distaccamento Barcellona Pozzo di Gotto.

Fondamentale l’immediata richiesta di intervento alla Polizia di Stato da parte dei vicini di casa, giunti in aiuto della vittima, nonché la descrizione dei due soggetti e dell’auto a bordo della quale si erano allontanati, che ne ha consentito una rapida individuazione.

Da quanto ricostruito, i due avrebbero messo in scena la più classica delle truffe, spacciandosi telefonicamente per sedicenti Carabinieri che, a seguito di fantomatico furto in una vicina gioielleria e del rinvenimento di un’auto riconducibile all’anziana, avrebbero richiesto di confrontare i monili rubati con quelli posseduti dalla vittima. I due avrebbero quindi raggiunto casa dell’anziana donna facendosi consegnare i preziosi.