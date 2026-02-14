Sutera, per le giornate di carnevale tradizione, allegria e comunità in festa

SUTERA – Organizzato dalla locale, l’atteso appuntamento carnevalesco torna ad animare le vie del paese con colori, musica e tanta allegria.

Domani, alle ore 16, il raduno dei partecipanti avverrà nella centralissima Piazza della Repubblica, da dove partirà la sfilata lungo Via Palermo, un momento di grande partecipazione collettiva in cui i partecipanti si mescolano in un turbinio di suoni e sorrisi. Il divertimento continua martedì 17, con il ritrovo alle ore 16 in Piazza Rettore Carruba, punto d’incontro per residenti e visitatori che desiderano unirsi alla festa.