Sommatino. Avviata la procedura per la stabilizzazione dei lavoratori Asu

SOMMATINO. E’ stata avviata la stabilizzazione dei lavoratori ASU. Per oltre 25 anni la stabilizzazione dei lavoratori ASU è stata annunciata, promessa, rinviata. Un’attesa lunghissima, fatta di speranze e di parole che non si erano mai tradotte in un risultato concreto. Oggi, invece, con l’Amministrazione Letizia, si compie un passo storico: la Giunta Comunale ha approvato l’avvio della procedura di stabilizzazione di 5 lavoratori ASU, ponendo finalmente fine a una precarietà durata decenni.

Si tratta di un passaggio importante che consente di trasformare il rapporto di lavoro esistente in un contratto a tempo indeterminato e part-time, valorizzando l’esperienza maturata sul campo e garantendo maggiore continuità lavorativa. La procedura riguarda esclusivamente i lavoratori ASU già in servizio presso il Comune di Sommatino e inseriti nell’elenco unico regionale:

• 3 operatori esperti con contratto a 24 ore settimanali;

• 2 operatori con contratto a 20 ore settimanali.

L’assunzione avverrà attraverso una selezione pubblica riservata, come previsto dalla normativa nazionale e regionale. La stabilizzazione sarà realizzata avvalendosi esclusivamente del contributo regionale, che copre integralmente i costi del personale: non è quindi prevista alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Con questa delibera l’Amministrazione Letizia conferma la volontà di offrire maggiore stabilità lavorativa a chi da anni presta servizio per l’Ente, valorizzare le professionalità già operative e rafforzare i servizi comunali nel pieno rispetto degli equilibri finanziari.