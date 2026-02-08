Solo un pareggio 1-1 per la Sancataldese nel derby salvezza con l’Acireale nel ricordo del super tifoso Carmelo Colasberna

Il pari 1-1 tra Sancataldese e Acireale, è arrivato nel primo dei minuti di recupero, al 46’ del secondo tempo, quando sembrava che ormai il peggio fosse passato e che la Sancataldese riuscisse ad aggiudicarsi una sfida di grande valore in chiave salvezza.

E invece così non è stato in quanto, proprio al 46’ minuto della ripresa ha pareggiato Vitale la rete del momentaneo vantaggio dei verdeamaranto con Russo ad inizio partita dopo 8 minuti. Ma prima, riavvolgendo il nastro di quanto oggi accaduto al Valentino Mazzola, va detto che la società ha inteso dedicare un momento importante alla memoria di Carmelo Colasberna, alias Pampas, storico tifoso della Sancataldese morto per i postumi di un incidente stradale.

Prima della partita è stata consegnata una targa ai familiari, mentre i giocatori e i dirigenti hanno posato dei mazzi di fiori davanti a quella curva che, per tante partite, l’ha visto protagonista a sostenere la sua Sancataldese. Dopo questo emozionante prologo, è potuta andare in scena la partita. Un match che ha visto la Sancataldese passare in vantaggio con Russo.

La formazione di mister Vanzetto tuttavia, non è stata in grado di chiudere il match, con la conseguenza che, proprio nel recupero, l’Acireale ha segnato la rete del beffardo pari con Vitale. Un pari che, certamente non può servire granchè ad una Sancataldese che aveva bisogno di vincere e che, invece, ha pareggiato il match nel recupero.

Un risultato che ovviamente ha lasciato l’amaro in bocca a tutta la tifoseria verdeamaranto. Domenica prossima la Sancataldese affronta il fanalino di coda Paternò in trasferta: è chiaro che dovrà provare a reagire e a risollevarsi se non vuol rischiare di ritrovarsi nelle zone bassissime della classifica. (Foto Sancataldese Calcio Official)