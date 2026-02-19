Sicurezza e salvataggi sulle piste assicurati dalla Polizia di Stato nel versante Etna Nord: soccorse 14 persone

Sicurezza e soccorso sulle piste del versante Etna Nord. Lo scorso weekend le “volanti della neve” della Polizia di Stato hanno soccorso 14 persone coinvolte in incidenti sugli sci e sullo snowboard a Piano Provenzana.

A bordo di motoslitte e sugli sci, i poliziotti del nucleo sciatori hanno garantito il rispetto del Codice della Neve e prestato interventi tempestivi soprattutto per traumi a ginocchia, legamenti, polsi e spalle.

Prosegue anche l’attività di prevenzione con il richiamo all’obbligo del casco per tutti e l’invito alla prudenza.