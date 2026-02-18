Serradifalco. Prossimo al collaudo il Centro culturale polifunzionale del cosiddetto Isolato 117

SERRADIFALCO. Una nuova opera pubblica a breve nella disponibilità della cittadinanza perché definita e prossima al collaudo. Si tratta del Centro culturale polifunzionale realizzato nel cosiddetto isolato 117 del Piano Particolareggiato della Zona territoriale omogenea.

Come reso noto dall’assessore comunale ai lavori pubblici Rosario Ristagno, l’opera è stata finanziata per complessivi 1.100.000 euro da parte dell’assessorato regionale alle infrastrutture e della mobilità con fondi per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Rosario Ristagno ha poi sottolineato: <Si tratta di un intervento insieme architettonico ed urbanistico che ha consentito di risanare un isolato del centro storico occupato da solo da fabbricati distrutti e obsoleti, oltre che da macerie potenzialmente pericolose.

Ora, invece, è divenuto uno spazio disponibile di pregevole qualità che potrà ospitare per attività culturali, sociali, di intrattenimento e ricreative>. L’opera pubblica ha permesso di collegare gli spazi urbani di vicolo Alessi, largo Calsiano e via Giambra, nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche stesse dei luoghi. Inoltre, è stato realizzato anche un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica ed impianti di raccolta di acqua piovana per il contenimento dei consumi dell’acqua potabile.

L’opera è stata anche dotata di un ascensore che è stato installato per consentire il superamento dei dislivelli anche da parte dei soggetti con difficoltà deambulatorie. La struttura potrà ospitare realtà associative locali che con la loro presenza daranno nuova vita ad una parte del centro abitato che versava in stato di abbandono.