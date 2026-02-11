Serradifalco. Istituito dall’amministrazione comunale il Premio “Ingegnere Giovanni Bellavia” da destinare agli studenti

SERRADIFALCO. A distanza di un anno dalla scomparsa, alquanto prematura, dell’ing. Giovanni Bellavia l’amministrazione comunale, tramite il sindaco Leonardo Burgio, ha manifestato pubblicamente la volontà di istituire il Premio “Ingegnere Giovanni Bellavia”.

Si tratta di un riconoscimento annuale destinato agli studenti del quinto anno di scuola elementare e della terza media che, nel corso del loro intero percorso scolastico, si saranno distinti per impegno, costanza, correttezza e valori. Il sindaco ha spiegato che la selezione avverrà attraverso una commissione composta esclusivamente da docenti, per garantire un metodo serio, trasparente e integerrimo.

La prima premiazione si terrà entro la fine dell’anno scolastico 2025/2026. Nei prossimi giorni verrà stilato il regolamento da condividere con l’Istituto Comprensivo Filippo Puglisi di Serradifalco, affinché questo premio non sia un gesto isolato, ma un’eredità permanente, destinata a vivere negli anni, anno dopo anno.