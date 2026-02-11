Salute

Serradifalco. Avviata una raccolta di fondi per Niscemi

Mer, 11/02/2026 - 22:45

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha avviato una raccolta di fondi per Niscemi. La raccolta fondi è promossa dal Comune di Serradifalco, che garantisce trasparenza, correttezza e piena tracciabilità delle donazioni. Tutte le somme raccolte verranno ufficialmente trasferite al Sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, e alla sua Amministrazione, per essere destinate alle necessità più urgenti della comunità colpita.

Intestatario della donazione fondi è: Comune di Serradifalco – Emergenza Niscemi. Banca: Sicilbanca – Credito Cooperativo Italiano, Iban: IT 18 K 08985 83440 003001010083. Bic: CCRTIT2TNIS. Il Conto corrente è stato attovato da Sicilbanca a costo zero per il Comune dimostrando la propria vicinanza al territorio.

