Serradifalco. Avviata una raccolta di fondi per Niscemi

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha avviato una raccolta di fondi per Niscemi. La raccolta fondi è promossa dal Comune di Serradifalco, che garantisce trasparenza, correttezza e piena tracciabilità delle donazioni. Tutte le somme raccolte verranno ufficialmente trasferite al Sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, e alla sua Amministrazione, per essere destinate alle necessità più urgenti della comunità colpita.

Intestatario della donazione fondi è: Comune di Serradifalco – Emergenza Niscemi. Banca: Sicilbanca – Credito Cooperativo Italiano, Iban: IT 18 K 08985 83440 003001010083. Bic: CCRTIT2TNIS. Il Conto corrente è stato attovato da Sicilbanca a costo zero per il Comune dimostrando la propria vicinanza al territorio.