Seconda Categoria. Solo un pari 0-0 per l’Atletico Nissa in casa contro la Don Bosco; domenica prossima c’è la sfida alla capolista Lagoreal

Sab, 28/02/2026 - 23:19

L’Atletico Nissa pareggia in casa al “Tomaselli” 0-0 con la Don Bosco di Piazza Armerina e viene agganciata al secondo posto in classifica dalla Valguarnerese che, approfittando dei due pareggi ottenuti dai nisseni nelle ultime due partite, è riuscita ad agganciare a quota 44 proprio l’Atletico Nissa.

Dunque, ancora una frenata per i nisseni che non sono riusciti a trasformare la pericolosità sotto porta in moneta sonante, e cioè in gol. I padroni di casa ci hanno tentato ma senza riuscire a perforare la difesa ospite. La Don Bosco di Piazza Armerina s’è confermato complesso molto combattivo ed affidabile che ha impegnato non poco l’Atletico Nissa che, pur provandoci diverse volte, non è riuscito a sbloccare il risultato.

Alla fine s’è guardato il bicchiere ancora mezzo pieno, anche perché l’Atletico Nissa ha conservato il secondo posto in classifica. Tuttavia, non è da nascondere il calo della squadra cara al presidente Salvatore Messina in un evento che ha registrato il secondo stop di fila in due giornate.

E domenica prossima 8 marzo altro appuntamento di grandissimo rilievo come quello contro la capolista Lagoreal che, come si ricorderà, fu sconfitta nel match di andata proprio dall’Atletico Nissa.

