Schifani a Niscemi, un cittadino grida: “Servono subito i soldi”

Mer, 11/02/2026 - 12:30

Il presidente della Regione Renato Schifani è arrivato a Niscemi (Caltanissetta) per fare il punto della situazione sulla frana con il sindaco Massimiliano Conti e le autorità che stanno monitorando la situazione. Davanti al Municipio, uno degli sfollati ha protestato rivolgendosi al presidente. “Cosa è venuto a fare Schifani a Niscemi? Servono i soldi subito per gli sfollati e per la ricollocazione. Venire in città non serve a niente, si perdono solo risorse pubbliche”, ha detto davanti al municipio mentre Schifani faceva ingresso in Comune. (ANSA). (Foto QuotidianodiGela)

