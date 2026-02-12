Santa Caterina. Per il 2026 rifinanziato il progetto per il Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)

SANTA CATERINA. Per l’anno 2026 il Progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione è stato rifinanziato con 520.000 euro, confermando un percorso che da tre anni porta risultati concreti e duraturi per la nostra comunità. Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Ippolito.

Saranno 25 gli utenti a Santa Caterina e 10 quelli a Resuttano. Il Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) è il principale sistema italiano di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale (asilo, protezione sussidiaria, speciale) e altri soggetti vulnerabili, finanziato dal Ministero dell’Interno e gestito dai Comuni attraverso progetti territoriali personalizzati.

L’obiettivo è favorire l’autonomia e l’inclusione sociale attraverso percorsi individualizzati che includono corsi di italiano, orientamento lavorativo, supporto legale e psicologico, e inserimento sociale, lavorativo e scolastico dei minori, integrando i beneficiari nel tessuto locale.

Alcuni beneficiari del progetto hanno scelto di restare, di costruire qui la propria vita: hanno iscritto i figli a scuola, sono usciti dai percorsi di accoglienza, hanno iniziato a lavorare nelle attività locali.