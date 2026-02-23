Santa Caterina. Giornata di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori promossa in sinergia con la Croce Rossa

SANTA CATERINA. Giornata di formazione a Santa Caterina per l’utilizzo dei defibrillatori. E’ quella che è stata resa possibile grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ippolito e la disponibilità degli operatori della Croce Rossa Italiana – sezione di Caltanissetta e delegazione di Santa Caterina.

L’attività di formazione ha Blsd è stata dedicata non solo alle pratiche di rianimazione, ma anche all’utilizzo dei defibrillatori. I partecipanti hanno avuto modo di apprendere direttamente e in maniera concreta quelle che sono le tecniche di primo soccorso attraverso l’utilizzo del defibrillatore. <E’ stato certamente un momento di crescita, responsabilità e impegno per la nostra comunità>, ha sottolineato il sindaco Giuseppe Ippolito, che ha anche ribadito come tale iniziativa è anche destinata a rafforzare i livelli di sicurezza e di primo soccorso nel territorio caterinese.

Hanno partecipato 18 tra dipendenti comunali, rappresentanti delle associazioni locali e delle due farmacie del paese. Il sindaco, infine ha sottolineato alcuni dati: Santa Caterina si può definire “Città Cardioprotetta” potendo contare su 7 defibrillatori che sono stati dislocati nel centro abitato a tutela della salute pubblica, e su 50 cittadini che sono stati formati e abilitati alle manovre Blsd grazie ai diversi corsi che, in questi anni, sono stati organizzati proprio per consentire agli operatori di acquisire quelle conoscenze, competenze e capacità necessarie per utilizzare in maniera funzionale e proficua i defibrillatori.