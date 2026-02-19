Salute

Santa Caterina. Firmato da tre dipendenti comunali nuovo contratto per progressione verticale

Redazione 1

Gio, 19/02/2026 - 22:33

SANTA CATERINA. Tre dipendenti del Comune hanno firmato il nuovo contratto per la progressione verticale dalla categoria A alla categoria B. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Ippolito. Si tratta – ha spiegato il sindaco – di un risultato concreto, raggiunto attraverso una procedura comparativa avviata nel dicembre 2025, fortemente voluta dall’Amministrazione per valorizzare il personale interno.

“Abbiamo scelto di investire su chi ogni giorno lavora per la nostra comunità – ha ribadito Ippolito – il merito va premiato; questa progressione rappresenta molto più di un cambio di categoria: è il riconoscimento di un percorso professionale e umano”.

