Santa Caterina. Concessi dall’amministrazione comunale locali in comodato d’uso gratuito alla Croce Rossa

SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale ha approvato l’atto di indirizzo per il rinnovo della concessione in uso dei vani dell’immobile di via Roma n. 106 alla Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta. I locali sono stati concessi per adibirli a sede gruppo locale volontari della Croce Rossa Italiana.

Il contratto di concessione è con la formula del comodato d’uso gratuito. In precedenza, nel dicembre del 2022, la stessa Giunta comunale aveva concesso alla Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta una stanza al piano terra (entrando a sinistra) con annesso servizio igienico dell’immobile sito in Via Roma 106, in comodato d’uso temporaneo e gratuito.

L’amministrazione comunale ha ricordato che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta, oltre ad essere inserita per legge nell’elenco delle forze di Protezione Civile, si ispira ai principi fondamentali della umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità ed universalità. Inoltre la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta, oltre a lavorare per organizzare una rete di volontariato sempre attiva, ha sempre collaborato con l’amministrazione comunale creando sinergie positive per il territorio comunale.

Da qui la necessità di assicurarle una sede locale in comodato d’uso gratuito da adibire quale sede del gruppo volontari CRI di Santa Caterina Villarmosa. La Giunta pertanto ha confermato la concessione di una stanza al piano terra con annesso servizio igienico in via Roma 106, in comodato d’uso temporaneo e gratuito.