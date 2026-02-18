Santa Caterina. Completati presso il plesso scolastico “Michele Capra” i lavori della nuova mensa

SANTA CATERINA. Presso il plesso scolastico Michele Capra sono stati completati i lavori relativi alla nuova mensa scolastica finanziata con fondi PNRR per 545.000 euro. Sono stati consegnati i locali del refettorio alunni (2 aule) e del refettorio del personale scolastico (1 aula), ambienti moderni, funzionali e pienamente adeguati.

Le cucine saranno rese pienamente operative non appena si completeranno i lavori di installazione dei pannelli fotovoltaici. Un’opera destinata a migliorare non poco la qualità della vita di alunni e operatori scolastici con un servizio di mensa scolastica che consentirà il tempo prolungato a scuola.