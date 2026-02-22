Santa Caterina, avviato un nuovo progetto politico: presentata la candidatura a sindaco di Giuseppe Natale

Una partecipazione ampia, un clima carico di entusiasmo e una forte presenza di giovani hanno fatto da cornice alla serata che ha ufficializzato il nuovo progetto politico cittadino e la candidatura a sindaco di Giuseppe Natale.

La sala, gremita in ogni ordine di posto, ha accolto un articolato programma di interventi che si sono susseguiti nel corso dell’incontro, offrendo spunti, riflessioni e contributi concreti. Un confronto vivo e partecipato, che ha restituito l’immagine di una comunità desiderosa di esserci e di costruire insieme una prospettiva nuova. Presenti anche diverse delegazioni provinciali, tra cui il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, avv. Gianluca Nigrelli, intervenuto a sostegno dei rappresentanti del circolo locale.

Nel corso della serata sono stati illustrati i primi punti programmatici che guideranno il percorso: dalla sanità allo sviluppo economico, dalle politiche giovanili ai servizi da migliorare e realizzare. Temi centrali, affrontati con l’obiettivo di coniugare visione e concretezza, mettendo al centro i bisogni reali della comunità. Sono intervenuti l’avv. Pietro Milano, il dott. Michele Seminatore, Alessandro D’Agostino, Giuseppe Sabatino, Jacopo Ricciolo e Carmelo Sangiorgio. Sono state inoltre presentate due candidature al Consiglio comunale: Elena Seminatore e Leonardo Ippolito. Moderatore della serata il dott. Francesco Bonasera.

Nel suo intervento conclusivo, Giuseppe Natale ha evidenziato come quella sala piena e la presenza di tanti giovani rappresentino la dimostrazione di una comunità viva, pronta a partecipare e a mettersi in gioco per il cambiamento. Ha ribadito che il progetto nasce come un gruppo libero, senza leader, fondato sull’ascolto, sul confronto e sulla condivisione. Un percorso che, ha sottolineato, interpreta una volontà collettiva, anche nel ricordo del dott. Liborio Seminatore, tra gli ideatori dell’iniziativa.

Nessuna battaglia personale, nessuna resa dei conti con il passato, ma la volontà di proporre un’alternativa a quanto si è avvicendato negli ultimi trent’anni e di rafforzare il senso della democrazia. Nessuna pretesa di insegnare nulla a nessuno, ma la scelta di impegnarsi ed esserci sempre: questa la promessa ribadita dal candidato.

Nella giornata odierna, Natale ha inoltre sottolineato come, nonostante il maltempo e il freddo, all’interno della sala si sia creato un grande calore umano, oltre ogni aspettativa. Un’energia che rappresenta lo stimolo per proseguire con determinazione nel percorso avviato.

Un ringraziamento è stato infine rivolto a chi ha partecipato e a chi, pur non presente, ha fatto sentire il proprio sostegno. Un segnale che, più che un punto di arrivo, segna l’inizio di un cammino politico orientato al coinvolgimento e alla responsabilità condivisa.

Conclude evidenziando la volontà di non pubblicare foto, per sottolineare l’importanza di non mettere nessuno in difficoltà: l’elettore deve poter partecipare liberamente a questo genere di incontri, senza sentirsi vincolato o esposto. Come è giusto che sia. Torniamo a cambiare mentalità: questa è la prima vera battaglia da vincere.