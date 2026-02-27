Sanità, Pietro Lorefice (M5S): “Case Comunità di Riesi e San Cataldo segnale di presenza dello Stato nei territori”

“Le Case di Comunità di Riesi e San Cataldo sono un segnale importante di presenza dello Stato nei territori. Però da parte della politica nazionale serve una visione chiara e conseguenti azioni: fare delle Case di Comunità il primo filtro dell’assistenza, presidio di presa in carico e prevenzione, così da alleggerire gli ospedali e ridurre anche gli accessi impropri”.

Lo dichiara il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

“Senza personale stabile, risorse certe e una strategia sinergica, il rischio è lasciare queste strutture senza gambe. La sanità territoriale – ha concluso Lorefice – è una delle chiavi per evitare il collasso del sistema”.