San Cataldo. Torna il percorso didattico sulla Settimana Santa sancataldese dedicato agli studenti

SAN CATALDO. Educare le nuove generazioni all’amore per la propria storia e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità: è questo l’obiettivo del percorso didattico sulla Settimana Santa sancataldese, che torna anche nel 2026 grazie all’impegno congiunto di associazioni, parrocchie e realtà culturali del territorio.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Il Pettirosso, presieduta da Michele Falzone, in collaborazione con:

• Chiesa Madre – Arcipretura Parrocchia Immacolata Concezione

• Confraternita del Santissimo Sacramento

• Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico A.P.S.

• Associazione SS. Passione di Cristo

• Laboratorio Artigianale Centurio

• Raimondo Ruggieri Art Company

• Associazione Devoti Addolorata e San Giovanni

• Compagnia Teatrale Medea

Le giornate del 24, 25 e 27 marzo 2026 accompagneranno gli alunni delle scuole di San Cataldo – e non solo – in un viaggio alla scoperta della fede, della storia e dei simboli che rendono unica una delle tradizioni più sentite della città.

Il percorso

🔹 Chiesa Madre – “’U Rato’”

Gli studenti potranno osservare da vicino il simulacro del veneratissimo Cristo Morto e conoscere la profonda devozione della Confraternita del Santissimo Sacramento, custode di una delle espressioni più antiche e toccanti della Settimana Santa.

🔹 Via Roma 112 – Mostra dei Cimeli e dei Simboli

Uno spazio espositivo dedicato alla memoria storica dove sarà possibile rivivere:

• gli anni di Raimondo Ruggieri attraverso i suoi costumi storici;

• i maestosi Sanpaoloni e le piccole Varicedde custodite dall’Associazione Giuseppe Amico Medico;

• numerosi cimeli messi a disposizione dalle associazioni che da anni contribuiscono alla buona riuscita della festa.

🔹 Chiesa di San Giuseppe

Attraverso i racconti dei devoti portatori, i ragazzi scopriranno la grande devozione verso la Madonna Addolorata e San Giovanni, approfondendone simboli, significati e ruolo nella Settimana Santa sancataldese.

🔹 Corso Umberto 55 – I Piccoli Misteri

Visita ai Piccoli Misteri guidata dai membri dell’Associazione SS. Passione di Cristo per conoscerne il valore artistico e spirituale.

Il percorso sarà impreziosito da momenti poetico-recitativi curati dalla Compagnia Teatrale Medea, diretta da Ivan Giumento, che accompagneranno i partecipanti in un’esperienza coinvolgente e ricca di emozione.

Questo progetto rappresenta un importante investimento culturale e sociale, volto a trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio di fede e tradizione che caratterizza la Settimana Santa sancataldese. Un ringraziamento speciale alla Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo e San Michele per il prezioso sostegno all’iniziativa.