San Cataldo. Solidarietà degli alunni dell’Istituto comprensivo “Carducci” verso i coetanei niscemesi: lettera di ringraziamento del Ds Salvatore Parenti

SAN CATALDO. Ecco la lettera di ringraziamento che il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Carducci”, prof. Salvatore Parenti, ha inteso rivolgere agli alunni del proprio Istituto per la solidarietà dimostrata nei riguardi dei loro coetanei di Niscemi in occasione della frana che ha colpito duramente il territorio niscemese.

“Desidero rivolgervi, a nome mio personale e dell’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo, un sincero e sentito ringraziamento per la straordinaria prova di solidarietà che avete dimostrato nei confronti dei vostri coetanei di una Scuola di Niscemi, recentemente colpita dalla calamità naturale.

La raccolta di materiale di cancelleria per lo studio e tanti altri strumenti indispensabili per l’attività scolastica rappresenta un gesto concreto e prezioso, che contribuirà ad aiutare i ragazzi niscemesi a riprendere con serenità il loro percorso educativo. Ancora più toccanti sono le lettere di amicizia e vicinanza che avete scritto: parole semplici ma profonde, capaci di trasmettere affetto, incoraggiamento e senso di comunità.

Nei prossimi giorni il materiale raccolto sarà consegnato ai ragazzi e alle ragazze di Niscemi. Sono certo che, insieme agli oggetti donati, arriverà anche il vostro abbraccio ideale, fatto di sensibilità, attenzione e autentico spirito di fratellanza.

Sono profondamente lieto per la grande partecipazione all’iniziativa. Avete dimostrato maturità, responsabilità e un forte senso civico, valori che rendono la nostra Scuola non solo un luogo di apprendimento, ma una vera comunità educante.

Continuate a coltivare questi sentimenti di solidarietà e apertura verso gli altri: sono il fondamento di una società migliore. Un ringraziamento va a tutto il personale della scuola che ha contribuito alla realizzazione della raccolta. Con stima e orgoglio, il Dirigente Scolastico – Salvatore Parenti