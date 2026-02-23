San Cataldo. Promossa, assieme a Plastic Free, una raccolta di mozziconi di sigaretta nel centro abitato

SAN CATALDO. Una raccolta di mozziconi di sigarette è stata effettuata in pieno centro cittadino da parte di Plastic-Free. L’amministrazione, tramite il sindaco, ha inteso ringraziare quanti si sono spesi maniera lodevole per raccogliere i mozziconi abbandonati.

In particolare un sentito grazie è arrivato da parte del sindaco verso i volontari che si sono spesi in questa raccolta di mozziconi di sigarette. L’iniziativa si è svolta lungo Corso Sicilia e Corso Vittorio Emanuele, con il patrocinio del Comune.

È stato un gesto concreto di amore per la città di San Cataldo – ha confermato l’assessore Zimarmani – un importante momento di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. Piccoli gesti possono fare una grande differenza quando si lavora insieme per il bene comune. Da più parti è stato auspicato il mantenimento di questa collaborazione e responsabilità: tutti devono contribuire a tenere nostra città.