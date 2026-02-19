San Cataldo. Nicosia (Comitato quartiere Bigini) replica al consigliere Modaffari: “Se la questione del gas era così urgente perchè non è stata risolta quando lui era sindaco?”

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo nota del presidente del Comitato di Quartiere Bigini Adriano Nicosia (nella foto) relativamente alle dichiarazioni del consigliere comunale Giampiero Modaffari in merito al Quartiere Bigini.

“In riferimento alle dichiarazioni del consigliere Modaffari di “Riprendiamoci la Città”, pur rispettando il diritto di ogni forza politica di esprimere le proprie posizioni, sento il dovere, in qualità di Presidente del Comitato di Quartiere Bigini, di ristabilire alcuni punti fermi nell’interesse esclusivo dei cittadini e per onestà intellettuale.

1. Il ruolo del Presidente di Quartiere.

Il mio compito, per statuto e per scelta, non è quello di cercare i riflettori, ma di essere al servizio del quartiere. Negli ultimi anni ho lavorato costantemente attraverso canali istituzionali e incontri con gli uffici tecnici e l’Amministrazione. Chi scambia la riservatezza per “silenzio” dimostra di non conoscere la differenza tra il lavoro istituzionale e la sterile polemica politica.

2. La cronaca dei fatti.

Il consigliere parla di una sua interrogazione del 2023 e di quella del 31 gennaio 2026, definendo l’incontro del 27 gennaio 2026 tra me e il Sindaco come un “giallo”. Fornisco quindi gli elementi per risolvere il “mistero”.

Nell’anno 2021, alla prima riunione dei Comitati di quartiere con il Sindaco, consegnai al primo cittadino l’elenco degli interventi essenziali per Bigini, incluso il progetto per la rete del gas. Da quel giorno, il Sindaco (che ha la delega ai Quartieri) ha incontrato periodicamente e mensilmente tutti i Presidenti. Tutti i colleghi presidenti possono testimoniare il mio incessante interessamento per le esigenze di Bigini in questi anni. Evidentemente il consigliere Modaffari non ha ritenuto di informarsi su questo lavoro costante.

L’incontro del 27 gennaio 2026 è stato l’ultimo di una lunga serie. In quell’occasione, lamentando la lentezza, ho assunto l’onere di seguire personalmente le complesse procedure burocratiche. Se il consigliere rivendica come una sua vittoria il fatto che io abbia incontrato l’Amministrazione il 27 gennaio, allora mi fa un involontario complimento: significa che il mio lavoro continuativo ha prodotto un risultato, che non è certo dovuto a una interrogazione depositata nei giorni successivi.

3. La differenza tra “chiacchiere” e “concretezza”.

Il quartiere Bigini ha ottenuto risultati importanti (rete idrica, illuminazione, asfalto, trasporto urbano) grazie al lavoro corale di tanti, ben prima che qualcuno pensasse di intestarseli. Oggi siamo alla vigilia di un altro risultato storico: la definizione del percorso per la metanizzazione. Durante tutto il mio mandato da Presidente, non ho mai visto né sentito il consigliere Modaffari chiedermi un incontro per capire le esigenze del quartiere. Mi chiedo: a chi si è rivolto per informarsi?

4. Una riflessione finale.

Mi permetto infine una domanda. Oggi il consigliere spende energie notevoli per rivendicare il problema del gas. È suo diritto. Ma se la questione era così urgente, come mai durante il suo mandato di Sindaco (quando aveva la concreta possibilità di agire) non è stata risolta? Forse è più facile fare comunicati stampa quando si è all’opposizione, che risolvere i problemi quando si ha la responsabilità di governo.

I cittadini di Bigini sono stanchi delle schermaglie politiche e del protagonismo fine a se stesso. Hanno bisogno di fatti. Il mio impegno, da oggi come in passato, resta quello di rappresentare le loro esigenze con serietà, competenza e senza clamore. Chi vuole dare una mano è il benvenuto al tavolo del confronto costruttivo. Chi preferisce fare comunicati stampa, continuerà a trovare in me un Presidente che risponde con i risultati, non con le polemiche.

Il Presidente del Quartiere Bigini Adriano Nicosia