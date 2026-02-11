San Cataldo. Il Movimento civico Le Spighe soluzioni alle segnalazioni di criticità emerse in precedenza

SAN CATALDO. Con l’intento di contribuire a fare chiarezza sulla gestione del servizio e al fine di evitare disagi agli utenti e scongiurare il rischio di contenzioso, in data odierna il movimento civico Le Spighe con Mario Lupica Massimo Emma Chiara Fulco Salvatore Falzone Bruno Ferrara Aldo Sardo Antonino Falzone MCS San Cataldo Giuseppe Scarantino, ha segnalato all’amministrazione comunale le seguenti criticità emerse dalla Carta dei Servizi diffusa dalla società OUTSET, proponendo anche gli opportuni correttivi:

– Limitazione dell’abbonamento a tariffa ridotta ai commercianti (in aggiunta ai residenti)

Soluzione proposta: Estensione della riduzione ai lavoratori dipendenti e a tutte le categorie di lavoro autonomo (professionisti, artigiani, ecc.).

– Indeterminata individuazione dell’area di parcheggio agevolato con la dicitura “in loco”

Soluzione proposta: Esatta determinazione delle aree di parcheggio per i titolari di abbonamento a tariffa ridotta mediante individuazione di zone ben definite e pubblicizzate.

– Obbligo di esposizione di all’interno del veicolo del “contrassegno telematico di pagamento a mezzo app dedicate (Easypark, Drop Ticket)”

Soluzione proposta: Eliminazione di tale obbligo poiché i sistemi di pagamento tramite app non prevedono il rilascio di un contrassegno cartaceo da esporre.

Questo intervento si pone in continuità con la precedente segnalazione della mancanza di stalli gratuiti nel tratto del Corso Emanuele dopo la piazza Crispi, che sembrerebbe avere già sortito l’effetto di ridurre gli stalli a pagamento anche in quella parte del corso. Nei prossimi giorni vedremo se i nostri suggerimenti verranno accolti e ne daremo conto alla Cittadinanza.

Mario Lupica Massimo Emma Chiara Fulco Salvatore Falzone Bruno Ferrara Aldo Sardo Antonino Falzone MCS San Cataldo Giuseppe Scarantino