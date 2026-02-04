San Cataldo. Il 17 febbraio Convegno sull’autonomia della Magistratura promosso da Associazione Agricoltori Zolfatai e Collettivo Letizia

SAN CATALDO. “Quale futuro per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura?” . E’ l’evento organizzato dal Collettivo Letizia e dall’Associazione Agricoltori Zolfatai di San Cataldo, incentrato sul futuro dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura.

Il Convegno vedrà come relatori il dott. Ottavio Sferlazza (magistrato in pensione), Gianfranco Cammarata (scrittore) e Luigi Nocera (operatore socio culturale). L’evento si svolgerà nella giornata di martedì 17 febbraio 2026, alle ore 17.30 presso l'”Associazione Agricoltori Zolfatai”, Corso Vittorio Emanuele 159 a San Cataldo.

