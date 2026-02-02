San Cataldo. Approvata all’unanimità in consiglio comunale proposta del consigliere Modaffari per istituire Centro di Riuso

SAN CATALDO. Il consigliere comunale Giampiero Modaffari ha annunciato che nel Consiglio Comunale del 29 Gennaio 2026, la proposta presentata da lui stesso per l’istituzione del Centro del Riuso Comunale “Ri-Metti in Circolo” è stata approvata all’unanimità con 15 voti favorevoli su 15 presenti.

Il consigliere ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i consiglieri comunali per aver sostenuto questo atto di indirizzo e la relativa bozza di regolamento d’uso proposti dal gruppo consiliare di “Riprendiamoci la Città”. E’ un segnale importante di condivisione per il bene della nostra comunità.

Ri -Metti in Gioco non è un semplice deposito, ma di uno spazio di rigenerazione materiale e sociale. Qui, beni ancora perfettamente funzionanti — come mobili, elettrodomestici, libri e vestiario — verranno sottratti allo scarto per essere donati a chi ne ha più bisogno. È una risposta concreta che unisce:

Sostenibilità ambientale: riducendo drasticamente i rifiuti e aderendo alla strategia “Rifiuti Zero”.

Solidarietà sociale: offrendo supporto alle famiglie in difficoltà attraverso l’accesso gratuito a beni essenziali.

Risparmio: per i cittadini e per le casse comunali, grazie a minori conferimenti in discarica.

L’approvazione è un grande traguardo – ha dichiarato Modaffari – ma il nostro ruolo di controllo e proposta non finisce qui. Troppe volte a San Cataldo abbiamo visto ottime proposte trasformarsi in “sogni mai attuati”. Ricordiamo che il Centro del Riuso era già un impegno contrattuale del 2019 e una promessa elettorale del 2021 rimasta al palo per anni.

San Cataldo deve diversificarsi dagli altri comuni della Sicilia: non possiamo permettere che questa iniziativa resti solo sulla carta. Come gruppo consiliare vigileremo con estrema attenzione affinché l’Amministrazione Comunale renda esecutivo il progetto in tempi brevi.