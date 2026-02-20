San Cataldo. Aggiudicati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stadio comunale “Valentino Mazzola”

SAN CATALDO. Il Comune di San Cataldo ha aggiudicato i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del campo sportivo comunale “V. Mazzola”. L’intervento rientra in un progetto complessivo da 600.000 euro e prevede la sostituzione del manto in erba sintetica, oltre a lavori sugli spogliatoi, sulle recinzioni e su diverse parti edilizie e impiantistiche.

Il manto attuale, collocato circa quindici anni fa, necessita di sostituzione integrale, come emerso dai sopralluoghi tecnici. Il progetto comprende anche opere di manutenzione volte a migliorare le condizioni generali dell’impianto e a garantirne la piena funzionalità.

Negli ultimi anni l’amministrazione è già intervenuta sulla struttura con il rifacimento dell’impianto di illuminazione, realizzato grazie a risorse del PNRR. Con l’aggiudicazione dei lavori sul campo si compie ora un ulteriore passo nel programma di riqualificazione dello stadio comunale.

<<Si tratta, ha dichiarato il Sindaco Gioacchino Comparato, di un intervento programmato e necessario, che si inserisce nel più ampio percorso di miglioramento dell’impianto, con l’obiettivo di garantire strutture efficienti e adeguate alle esigenze della comunità>>.

La procedura di gara si è conclusa con l’aggiudicazione all’Impresa PENTA COSTRUZIONI S.R.L. di Favara (AG), che ha offerto un ribasso del 22,28% sull’importo posto a base d’asta. L’importo contrattuale è pari a 336.584,67 euro oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Sono in corso le verifiche previste dalla normativa prima dell’avvio dei lavori.

<<Il traguardo raggiunto, detto l’assessore allo Sport Salvatore Citrano, nasce dal lavoro coordinato degli uffici tecnici e finanziari dell’Ente, che ringrazio unitamente al consiglio comunale, che ha condiviso con convinzione questa iniziativa e ha approvato all’unanimità tutti gli atti necessari>>.

Il campo sportivo comunale rappresenta una struttura di servizio per l’attività sportiva cittadina. Intervenire oggi significa assicurare continuità alle attività delle associazioni e garantire condizioni adeguate per allenamenti e competizioni.

Con l’aggiudicazione si apre ora la fase operativa che porterà all’avvio del cantiere e alla successiva conclusione dei lavori.

<<Come concordato con la società Sancataldese Calcio, che ringraziamo per il contributo fornito, ha aggiunto il sindaco, l’inizio dei lavori è previsto per la metà di maggio, così da consentire alla nostra squadra di completare il campionato in corso>>.